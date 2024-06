Sanremo, Fellegara appoggerà Mager 'contro estrema destra'

Il candidato civico di centrosinistra Fulvio Fellegara, escluso dal ballottaggio a Sanremo (Imperia), appoggerà il civico di centrodestra Alessandro Mager nella sua sfida contro Gianni Rolando, sostenuto dai partiti di centrodestra.

A dichiararlo pubblicamente è stato lo stesso Fellegara, che al primo turno ha raccolto quasi 5mila consensi da parte dei sanremesi. "Siamo di fronte ad un momento importante - ha detto Fellegara -. Non possiamo rimanere inermi di fronte a una destra estrema che va arginata e confinata, per scongiurare che gli stessi partiti e le stesse persone che hanno male amministrato quando gli è stata data l'opportunità, tornino a fare danni.

Quei partiti della coalizione Rolando che hanno messo in campo a livello nazionale e regionale le peggiori politiche su sanità locale, sociale, infrastrutture e trasporti e che sono portatori di ideologie lontane da noi e pericolose".

Pur rivendicando l'identità della sua coalizione, che definisce "un'alternativa che nulla ha a che vedere con il passato", Fellegara è convinto che "in un contesto internazionale dominato da conflitti, sia giusto e nobile guardare non a ciò che ci divide ma che ci può unire. Per questo motivo dichiaro pubblicamente il mio supporto al candidato Alessandro Mager, augurandogli di trovare un sostegno altrettanto forte nella cittadinanza tutta".



