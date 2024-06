Sanremo, Comitato Rolando 'Fellegara si vende per le poltrone'

"L'incorruttibile Fellegara ha ceduto alla proposta, fattagli sottobanco dall'ormai ex civico Mager, di una manciata di incarichi. Un ignobile 'mercato delle vacche' durato giorni, con proposte, contro offerte di poltrone e posti di sottogoverno". Lo dichiara il comitato Rolando Sindaco, che commenta l'endorsement del candidato civico di centrosinistra Fulvio Fellegara, escluso dal ballottaggio per la poltrona di sindaco di Sanremo, nei confronti del civico di centrodestra Alessandro Mager, che domenica e lunedì prossimi sfiderà alle urne Gianni Rolando, sostenuto dai partiti di centrodestra.

"Ebbene sì - aggiunge il comitato - Dopo lunghe riunioni porta a casa, dicono i ben informati, posti per lui e per i suoi accoliti. D'altra parte i mageriani sicuramente sarebbero stati disponibili anche ad offrire un set di pentole e ricchi premi e cotillon".

"Anche se distante dalle nostre ideologie, ma non nei punti principali del programma, come l'acqua pubblica, il tuo progetto (di Fulvio Fellegara, ndr) era 'puro', costruito bene, autorevole - conclude il comitato Rolando Sindaco -. Purtroppo si è infranto per becere trattative commerciali. Ma sei veramente convinto che il tuo elettorato comprenderà questo cambio improvviso di rotta? I sanremesi non sono stupidi, capiscono tutto e siano sicuri che nelle urne puniranno il vostro vergognoso inciucio".



