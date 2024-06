Titolare di bar massacrato di botte a Ospedaletti

Il titolare di un bar storico in corso Regina Margherita a Ospedaletti (Imperia), è stato aggredito sotto casa domenica sera. L'agguato è avvenuto intorno alle 23 della scorsa domenica, quando il sessantenne aveva appena parcheggiato il proprio scooter in strada Valdirodi a Ospedaletti.

Ignoto al momento il movente. L'unica certezza è che gli aggressori hanno agito con il solo scopo di massacrare di botte l'uomo che ha riportato la frattura di un braccio e una ferita alla testa. All'imprenditore, infatti, non è stato rubato nulla.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno compiendo accertamenti senza escludere alcuna ipotesi, dal movente passionale a quello legato all'attività imprenditoriale.



