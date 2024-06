Comuni contrari a rigassificatore chiedono incontro a Piana

Undici comuni, tra i quali Savona, e la Provincia di Savona, si sono incontrati a Palazzo Sisto dopo la recente tornata elettorale per fare il punto sul rigassificatore e "hanno condiviso, in maniera unanime, la comune preoccupazione per un iter che sta andando avanti, quasi in maniera automatica, nonostante risultino sempre più evidenti le ragioni che dovrebbero indurre a fermarlo". Sul tavolo il progetto del rigassificatore da sistemare in mare a Vado Ligure.

Hanno partecipato i Comuni di Savona, Albissola Marina, Carcare, Vado, Quiliano, Bergeggi, Albisola Superiore, Noli, Spotorno, Vezzi Portio, Cairo Montenotte e la Provincia di Savona.

Nel corso dell'incontro si è deciso "di scrivere una lettera al capo della struttura tecnica per chiedere un aggiornamento sulla procedura in corso" e di "chiedere un incontro al vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana, in qualità di presidente ad interim dell'ente, per rappresentargli le ragioni del territorio che continua a essere fermamente contrario al progetto. I vari soggetti ritengono, infatti, che tutte le istituzioni territoriali, compresa la Regione, debbano prendere atto della situazione ed agire affinché il governo prenda le decisioni conseguenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA