Calcio: il Genoa under 18 campione d'Italia premiato a Tursi

Premiazione ufficiale oggi nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi per l'under 18 del Genoa neo campione d'Italia. I ragazzi allenati da Gennaro Ruotolo la scorsa settimana hanno sconfitto in finale ad Ancona la Roma conquistando per la seconda volta in tre anni il titolo nazionale.

Alla cerimonia, che ha visto l'assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi premiare tutti i protagonisti, hanno preso parte oltre ai giocatori della rosa, lo staff tecnico guidato da Ruotolo, già bandiera del Genoa da giocatore, e Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile.

"Un grande risultato sportivo - ha sottolineato l'assessore Bianchi - da parte di ragazzi che hanno lottato ogni partita per raggiungere questo titolo, un complimento va anche a tutti i tecnici, alla dirigenza e al club. Per noi è anche un motivo di orgoglio perché portano il nome di Genova a livello nazionale ed internazionale".

Il settore giovanile è stato capace di portare ben quattro formazioni Under tra le prime quattro in Italia: oltre all'Under 18 campione, l'under 14, l'Under 13 e l'Under 15 attesa martedì prossimo dalla finale scudetto contro la Roma.

"E' un dato a cui non avevamo fatto caso. Sinceramente però alla fine avendo quattro leve nelle prime quattro di Italia nelle final four è un segnale di continuità che quest'anno ha confermato un po' il trend degli ultimi anni anche se quest'anno abbiamo un po' esagerato come risultati - ha ammesso Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa -. Ci fa piacere ma non è il primo obiettivo, che è quello di avere più giocatori possibili pronti per il professionismo. Il dato è un dato di continuità per tutti gli allenatori, per tutti i dirigenti che hanno confermato la bontà del loro lavoro portando ai vertici nazionali queste queste leve e queste squadre. Per noi è un onore essere qui, con questi ragazzi la cui rappresentanza è soprattutto ligure ".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA