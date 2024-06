Atletica: Jacobs pronto a brillare agli assoluti alla Spezia

Si preannunciano spettacolari gli assoluti di atletica leggera in programma il 29 e 30 giugno alla Spezia presso il campo sportivo "Montagna". Tra i protagonisti annunciati infatti, c'è il campione olimpico e fresco campione d'Europa Marcell Jacobs in una delle ultime gare prima delle Olimpiadi parigine. Jacobs non sarà l'unica star presente come ha confermato lo spezzino Stefano Mei, presidente della Fidal, annunciando tra gli altri l'ostacolista "Lorenzo Simonelli e altri recenti protagonisti a Roma agli Europei".

"I campionati italiani assoluti saranno l'evento sportivo dell'anno per la nostra città - ha detto il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. I grandi campioni si confronteranno prima delle Olimpiadi e siamo orgogliosi che possano farlo alla Spezia. Come amministrazione abbiamo investito per consentire lo svolgimento di questa competizione, rendendo il campo sportivo 'Montagna' una delle poche strutture in grado di ospitare eventi di tale calibro, con la realizzazione di lavori di ammodernamento tra cui l'installazione delle quattro torri faro, che regaleranno uno spettacolo straordinario permettendo le gare anche in notturna.

La città e la comunità spezzina sono pronte per accogliere i campioni dell'atletica e per vivere una manifestazione unica nella storia del nostro territorio".



