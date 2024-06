Torna il Festival dello Spazio con Nespoli, Patassa e Malerba

Ci saranno anche il veterano delle missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale Paolo Nespoli ed il futuro astronauta dell'Esa Andrea Patassa, insieme al padrone di casa Franco Malerba, tra i protagonisti dell'ottava edizione del Festival dello Spazio, a Busalla dal 27 al 30 giugno prossimi. Quattro giorni densi di iniziative che, anche quest'anno, riuniranno a Villa Borzino alcuni tra i più autorevoli rappresentanti delle agenzie spaziali, dell'università e dell'industria accanto ad esposizioni, mostre, esercitazioni, laboratori e spettacoli, per un'offerta capace di coinvolgere tanto gli addetti ai lavori come i semplici appassionati.

"Il Festival dello Spazio è un evento piuttosto unico nel suo genere - commenta Malerba, primo astronauta italiano e ideatore della rassegna - riconosciuto dall'Agenzia Spaziale Italiana, luogo di incontro di scienziati e studiosi che raccontano i loro progetti ad un pubblico generale, e aperto a chi vuole conoscere le sfide dell'esplorazione del cosmo e dell'utilizzo del nuovo mare-spazio e le ricadute economiche dell'impegno italiano in questo settore, senza essere affatto un "addetto ai lavori"".





