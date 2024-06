Sestri Levante, multe a chi gira scalzo o in costume in paese

Girare per strada scalzi o in costume sul territorio comunale di Sestri Levante può costare da 50 a 500 euro di multa. Identica sanzione per chi non tiene il cane al guinzaglio o gira senza sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide e la bottiglietta di acqua per quelle liquide, multe per chi abbandona rifiuti sui sentieri, butta a terra il mozzicone di sigaretta o chi bivacca sui muretti e panchine. Il giro di vite per preservare il decoro urbano è previsto dal regolamento di polizia municipale e per ricordarlo sono stati installati alcuni cartelli con ideogrammi che spiegano i comportamenti da tenere. I vigili urbani hanno iniziato a multare i possessori di cani senza la bottiglietta di acqua, e a invitare i turisti a non girare in costume per le vie adiacenti alle spiagge, non entrare scalzi o in costume nei negozi.



