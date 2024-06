Rifiuti: Genova vicina al 50% di raccolta differenziata

"La raccolta differenziata a Genova a maggio 2024 è arrivata al 49,52%, tra giugno e luglio raggiungeremo il 50%, una percentuale storica per la città". Lo spiega l'assessore comunale al Ciclo dei rifiuti Matteo Campora rispondendo a un'interrogazione del capogruppo del Pd Simone D'Angelo che in Consiglio comunale chiedeva alla Giunta Bucci chiarimenti sul fatto che il Comune non abbia raggiunto la soglia minima di raccolta differenziata necessaria a evitare le sanzioni da parte della Regione Liguria.

"Nel 2016, ultimo anno completo della Giunta Doria, la raccolta differenziata era al 32,25%, percentuale aumentata nel 2017 al 34,22%, nel 2021 al 39,92%, nel 2022 al 43,44%, nel 2023 al 47%. - ricorda Campora - Se foste rimasti voi al governo della città, saremmo ancora a veleggiare tra il 33 e il 35%".

Il capogruppo dem chiedeva quale sia l'ammontare preciso della sanzione comminata dalla Regione Liguria al Comune di Genova e da dove verranno attinte le risorse per pagarla?.

D'Angelo evidenzia inoltre "il costo record della Tari, la tassa sui rifiuti, a Genova". "Il costo della Tari diminuirà nel momento in cui finiremo di pagare il debito che ci avete lasciato - replica Campora - la nostra intenzione è di continuare a sostenere i dipendenti di Amiu e l'azienda, che abbiamo salvato e mantenuto pubblica, i numeri sono dalla nostra parte e facciamo parlare i fatti".



