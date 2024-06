La Liguria attende i campionati italiani Juniores di ciclismo

Fine settimana dedicato al grande sport con i campionati italiani juniores di ciclismo su strada in programma sabato 29 e domenica 30 giugno in Valle Scrivia, nell'entroterra di Genova, lungo un circuito che prevede arrivo e partenza dal Comune di Casella.

A 17 anni dall'ultima volta gli Assoluti Juniores tornano dunque in Liguria proprio nell'anno di Genova Capitale europea dello sport 2024.

Sabato 29 a sfidarsi per il titolo saranno le ragazze lungo un percorso di 93 chilometri con un dislivello di 1093 metri. Domenica invece toccherà ai ragazzi sfidarsi per il titolo italiano. Il percorso sarà di 123 chilometri con 1566 metri di dislivello.

"E' un percorso studiato assieme ai due C.T. quello maschile e femminile anche in previsione dei Mondiali di Zurigo di categoria - ha spiegato Sandro Tuvo, presidente regionale della FCI-. Quindi sarà una gara molto dura perché prevede una salita di Crocefieschi, di 4 chilometri, da affrontare una volta per le ragazze e due per i ragazzi".

Liguria ancora protagonista nel ciclismo dunque dopo le due tappe del Giro d'Italia e in attesa del Giro dell'Appennino della prossima settimana. "Un grande merito dell'amministrazione comunale che ha voluto organizzare, in occasione di Genova Capitale Europea dello Sport, questa grande competizione ed è un modo sicuramente per scoprire il nostro territorio-ha sottolineato l'assessore regionale allo sport Simona Ferro-.

Ricordiamo che il territorio è quello della Valle Scrivia, quindi si parte da Casella, ma saranno coinvolti tutti i nostri comuni. Sarà un esempio per i nostri giovani che potranno seguire uno sport che è anche un po' una metafora della nostra vita perché i grandi risultati si raggiungono soltanto con grande fatica e impegno e soprattutto con grande sacrificio".

"Un evento che storicamente sforna dei campioni, quindi speriamo poi di rivederli al Giro dell'Appennino o al Giro d'Italia - ha concluso l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Antonino Gambino-. Per noi è un orgoglio poter ospitare questi campionati".



