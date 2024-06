Consegnate le aree per lotto prioritario Ciclovia tirrenica

Al via nello spezzino i nuovi cantieri per la realizzazione del 'lotto prioritario' della Ciclovia Tirrenica, finanziato per complessivi 34,5 milioni di euro attraverso il Pnrr, fondi statali, fondi regionali e risorse dei fondi regionali Sviluppo e Coesione 2021-2027. Dopo la conclusione entro la fine del 2023 delle fasi di gara e aggiudicazione, oggi è avvenuta la consegna alle ditte aggiudicatarie delle aree per l'avvio dei lavori del nuovo tratto di pista ciclopedonale tra il Comune di Sarzana e Fosdinovo e nel Comune di Castelnuovo Magra con un investimento di oltre 10,2 milioni di euro. Partirà poi a luglio il cantiere anche per i tratti di Luni e Sarzana per ulteriori 3.919.450 euro.

"Sono pronti a partire i nuovi cantieri nell'estremo levante ligure, aggiungendo ulteriori importanti tasselli nella realizzazione della Ciclovia Tirrenica - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Pnrr principale fonte di finanziamento del 'lotto prioritario'. La conclusione di questi stralci è prevista entro il 2025, quando la Liguria vedrà realizzata gran parte di questa infrastruttura strategica che tra pochi anni collegherà Ventimiglia a Sarzana per proseguire in Toscana e poi fino a Roma. Non è stato facile arrivare fino a qui: ci siamo arrivati con 10 milioni di euro di investimenti per la messa in sicurezza del Parmignola, 5 milioni di euro sul Canale Lunense a cui si aggiungono i 15 milioni del Pinqua per la nuova passeggiata e la riqualificazione del borgo di Marinella di Sarzana. Un impegno colossale che consentirà in un paio d'anni di migliorare radicalmente questo territorio, a beneficio dei residenti, dei turisti e dell'economia di tutta la Liguria".



