Coniugi feriti, in corso la perizia psichiatrica su Bandini

È cominciata in questi giorni la consulenza psichiatrica disposta dalla pm Federica Paiola nei confronti di Andrea Bandini, il 25enne accusato di duplice tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà per aver quasi ucciso a colpi di roncola la sera del 9 giugno i genitori della ex fidanzata che lo aveva lasciato da qualche mese, nella loro abitazione di Celesia, frazione di San Colombano Certenoli. La Procura ha affidato la consulenza di parte allo psichiatra forense Gabriele Rocca. La relazione finale dovrebbe essere depositata entro l'estate. Lo stesso gip Matteo Buffoni, nell'ordinanza di custodia cautelare che dispone il carcere per il ragazzo, ha ribadito la necessità di "un indispensabile approfondimento clinico" sulle condizioni psichiatriche del giovane ma al momento ha ritenuto che "non ci siano elementi per affermare che non era capace di intendere e di volere al momento dei fatti". Per il giudice esiste il rischio di reiterazione del reato vista l'incapacità del giovane di "dominare la propria aggressività" e anche il pericolo di fuga come dimostra il fatto - si legge nell'ordinanza - che il giovane aveva fatto perdere le sue tracce ben due giorni prima della mattanza e aveva anche lasciato a casa il telefono cellulare. E dopo il fatti "si è dato alla macchia", a piedi nei boschi dove fra l'altro "ha dichiarato di trovarsi perfettamente a suo agio". Bandini ha ammesso le proprie responsabilità nell'interrogatorio di garanzia anche se ha detto di aver agito "in seguito a minacce ricevute" nei giorni precedenti da "persone non meglio identificate e che facevano riferimenti provocatori" nei confronti della sua ex fidanzata. Secondo quanto emerge da provvedimento Bandini avrebbe prima accettato la separazione avvenuta circa due mesi fa dopo una relazione durata cinque anni ma progressivamente, nelle ultime settimane, si era dimostrato ossessivo nei confronti della ragazza perché si era autoconvinto di essere stato tradito. E ha voluto colpire gli affetti della ex, i genitori in primis (feriti gravemente ma ora fuori pericolo di vita) e il cane, trovato sgozzato in salotto.





