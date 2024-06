Carceri: garante ligure detenuti, 'fermare la piaga dei suicidi'

"È necessario umanizzare le carceri e adottare misure urgenti per fermare le morti da suicidio in carcere: sono già 44 le persone detenute che a livello nazionale si sono tolte la vita nei primi mesi del 2024". Lo sollecita il garante dei detenuti in Liguria Doriano Saracino aderendo all'appello nazionale lanciato dai garanti territoriali dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

"La Conferenza nazionale dei garanti territoriali ha diffuso un appello, a tre mesi dal richiamo del presidente della Repubblica che ha chiesto interventi urgenti per fronteggiare il sovraffollamento e affrontare la piaga dei suicidi, che non può essere ridotta ad un elemento fisiologico della vita carceraria.

- sottolinea Saracino - I garanti territoriali chiedono misure deflattive del sovraffollamento, quali l'aumento dei giorni di liberazione anticipata per chi partecipa in modo attivo all'opera di rieducazione, e chiedono di non aumentare il novero dei reati, come ad esempio prevedendo il reato di rivolta per chi esercita forme di resistenza passiva. Inoltre misure come l'aumento delle telefonate, o garantire spazi per l'affettività in carcere, come previsto dalla decisione n. 19 del 2024 della Corte Costituzionale, che potrebbero ridurre la desertificazione sociale e personale che in carcere si attua".



