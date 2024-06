Al via da Imperia l'edizione 2024 di 'Orientamenti Summer'

Oltre 100 partecipanti, attività per genitori e studenti, focus su attitudini personali, mondo del lavoro e offerta formativa, decine di domande e informazioni utili. È il bilancio della prima tappa di 'Orientamenti Summer' svoltasi nella biblioteca civica Leonardo Lagorio di Imperia. L'evento, creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha preso il via dal capoluogo ponentino per il primo di nove incontri previsti in tutto il territorio ligure.

"Orientamenti Summer è una grande opportunità per i nostri giovani, che trovano strumenti di valutazione concreti per misurare le proprie aspirazioni professionali e le offerte formative disponibili. - commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana - La grande partecipazione alla prima tappa di Imperia dimostra l'importanza di iniziative come questa, che mettono al centro i ragazzi e le loro esigenze. Come Regione Liguria siamo impegnati a sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo loro le opportunità necessarie per affrontare con successo le sfide attuali del mondo del lavoro. Continueremo a lavorare per garantire che ogni tappa di Orientamenti Summer sia un successo e un punto di riferimento per studenti e famiglie".

A organizzare l'appuntamento e il tour ligure l'assessore regionale alla Formazione e all'Orientamento Marco Scajola secondo cui la partenza da Imperia è stata "un grandissimo successo per una prima tappa ricca di contenuti utili per i partecipanti, ma anche per noi amministratori. Vedere oltre cento persone, tra genitori e ragazzi, seguire i nostri esperti, porre domande e considerazioni è certamente motivo di soddisfazione e testimonia la bontà dell'evento proposto.

Abbiamo fornito, gratuitamente, un quadro generale dell'offerta formativa superiore in provincia in maniera snella ed efficace.

Partiamo da Imperia per attraversare, simbolicamente, tutta la nostra Regione entroterra incluso con l'obiettivo di essere d'aiuto per più persone possibili. Orientamenti è un contenitore in continua crescita che non si ferma mai".



