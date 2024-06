Toro ferito recuperato da Vigili fuoco su alture Imperia

I vigili del fuoco di Sanremo (Imperia), con il supporto dell'elicottero Vvf Drago 157, hanno salvato un toro che nei giorni scorsi si era ferito a una zampa in zona Prati di San Giovanni, sulle alture di Sanremo.

L'animale non riusciva a muoversi e senza l'intervento dei vigili del fuoco non avrebbe potuto fare ritorno alla stalla per essere curato. A causa delle condizioni meteo avverse, che non permettevano all'elicottero di lavorare in sicurezza, l'intervento era già stato rimandato più volte. Oggi, fortunatamente, l'operazione è riuscita. Sul posto è intervenuto anche il veterinario, che ha sedato il toro. Il bovino è stato poi avvolto in una rete agganciata all'elicottero, che lo ha trasportato fino alla stalla



