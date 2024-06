Gatti aggrediscono cane e padrona, coppia da giudice per lesioni

A processo per lesioni colpose causate a una donna e a un cane. Ma gli autori, materiali, dell'aggressione non è la coppia di genovesi che dovrà comparire davanti al giudice di pace di La Spezia, bensì una coppia di gatti randagi che i due (difesi dall'avvocato Emanuele Lamberti) accudiscono quando vanno in vacanza in un campeggio di Deiva Marina.

I fatti risalgono allo scorso agosto. Secondo quanto ricostruito la vittima dell'aggressione stava passeggiando per il campeggio tra i bungalow con il suo cane. L'animale però aveva percepito la presenza dei gatti e si sarebbe infilato nel cespuglio alla ricerca dei "rivali". I due felini hanno organizzato un vero e proprio piano di attacco. Uno si è lanciato sulle gambe della donna, causandole ferite giudicate guaribili in sette giorni, l'altro sul muso del cane. Dopo il parapiglia, la donna si è fatta refertare e ha denunciato i due coniugi.



