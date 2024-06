Fanno rinascere borgo e Comune li tassa, Cons. di Stato dice no

I Resilienti di Bussana Vecchia, gruppo di artisti che ha ridato vita al borgo di Sanremo (Imperia) distrutto da un terremoto nel 1887 e di conseguenza abbandonato dagli abitanti, hanno vinto un'altra battaglia. Con sentenza pubblicata oggi, la VII sezione del Consiglio di Stato ha accolto in parte l'appello proposto dai Resilienti, "annullando l'impugnato programma di valorizzazione soltanto nella parte in cui subordina la partecipazione ai futuri bandi al pagamento delle indennità di occupazione, respingendo i restanti motivi del ricorso di primo grado". Il contenzioso tra i Resilienti, attuali residenti di Bussana Vecchia, e lo Stato va avanti da decenni: è dagli anni Sessanta del secolo scorso, infatti, che alcune persone hanno occupato e restaurato quello che restava del borgo medievale, raso al suolo da una violenta scossa di terremoto il 23 febbraio 1887. Nonostante svariate ordinanze di sgombero degli edifici, appartenenti al Demanio, i residenti sono andati avanti, realizzando quello che è riconosciuto come il 'Villaggio internazionale degli Artisti di Bussana' e facendone un luogo di eccezionale bellezza, che attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Nel 2017 il Comune di Sanremo ha attivato la procedura di trasferimento della proprietà demaniale del Borgo a proprio favore e ha approvato un programma di valorizzazione di Bussana Vecchia, prevedendo una serie di lavori per arrivare poi all'affidamento in concessione a gestori privati. Nel programma di valorizzazione del borgo, però, era scritto che gli occupanti, per poter partecipare ai futuri bandi per la concessione degli immobili, avrebbero dovuto prima versare all'agenzia del Demanio le indennità richieste per l'occupazione dell'ultimo decennio. Proprio questa clausola è stata bocciata dalla sentenza del Consiglio di Stato, che premia il lavoro dei Resilienti. "E' indubbio - si legge nella sentenza - che la comunità degli artisti abbia posto le basi per il recupero e la valorizzazione dell'antico borgo, creando le condizioni per l'attuale programma di valorizzazione". Per questo il Comune "che ha tratto vantaggio dall'intervento di sussidiarietà orizzontale della comunità degli artisti", non può "escludere dalla possibilità di partecipare ai precisi bandi per la concessione e gestione dei beni propri quei soggetti che hanno reso possibile la valorizzazione del borgo".



