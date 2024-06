Comune Genova, riqualificata l'area gioco di piazza Rissotto

Un'area gioco inclusiva in piazza Rissotto e il restyling del campo sportivo di Villa Carrega. Si sono conclusi tra fine di maggio e inizio giugno i lavori di riqualificazione di due importanti spazi di aggregazione nel quartiere di Bolzaneto. "Sono due interventi importanti, mirati a restituire al territorio di Bolzaneto, della Valpolcevera e di tutta la città aree gioco preziose per l'aggregazione, la socializzazione e lo svago dei più piccini - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Pietro Piciocchi - In particolare, la nuova area gioco inclusiva di piazza Rissotto rientra nel nostro piano comunale di creazione e/o potenziamento delle aree gioco, nel quadro delle misure a favore e sostegno delle famiglie genovesi. Per i nostri figli è molto importante poter svolgere attività ludico-motoria all'interno di spazi sicuri, senza barriere architettoniche e vicini a casa: per questo, i lavori appena ultimati costituiscono un ulteriore mattoncino per continuare il nostro processo di costruzione di una Genova sempre più a misura di bambino".

"La riqualificazione dell'area gioco di piazza Rissotto e del campo sportivo di Villa Carrega a Bolzaneto sono la concreta testimonianza di un'amministrazione comunale attenta alle esigenze delle periferie - aggiunge il consigliere delegato in materia di Tutela e Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua - La Valpolcevera è un territorio complesso ma con molte potenzialità, e i lavori come quelli portati a termine in queste ultime settimane vanno incontro alle richieste della delegazione di realizzare spazi dedicati ai più piccoli e, più in generale, alle famiglie".

Il costo complessivo dei due interventi è di circa 41 mila euro.



