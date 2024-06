Università, firmato contratto per nuovo Politecnico agli Erzelli

È stato firmato il contratto da oltre 76 milioni per realizzare il nuovo Politecnico dell'Università di Genova nel parco tecnologico degli Erzelli, i lavori inizieranno entro la fine di luglio. L'intesa è stata siglata dal presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, dall'architetto dell'Università di Genova Mauro Maspero, dall'amministratore delegato di Impresa Percassi Giorgio Cucchi, dall'ingegner Antonio Turco in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti.

L'intesa si riferisce ai lavori per i laboratori, il lotto 'B' per un valore complessivo di 76 milioni aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Impresa Percassi SpA, NBI SpA e alle opere relative al collaudo statico, tecnico amministrativo e alla revisione contabile.

"Si tratta di un passo molto importante - commenta Piana - per realizzare uno dei pilastri della trasformazione degli Erzelli che renderanno l'area il centro nodale del nord Italia per la ricerca e lo sviluppo dell'high tech, oltre a contribuire alla crescita dell'intero territorio della Liguria all'insegna di una sempre più stretta interazione tra mondo del lavoro, alta tecnologia, Università e ricerca pubblica e privata. La collina degli Erzelli si sta preparando a diventare una delle zone più all'avanguardia dell'intera Liguria, pronto a coniugare la ricerca rappresentata dal Politecnico dell'Università di Genova e la sanità con la costruzione di una nuovo polo ospedaliero".

"Il parco degli Erzelli per l'Ateneo non rappresenta solo un'operazione di ricollocazione di una sede universitaria, bensì la realizzazione del primo pilastro infrastrutturale di un grande ecosistema dell'innovazione che vuole puntare sull'alta tecnologia e la formazione ad essa collegata per garantire sempre maggiori opportunità professionali e di crescita alle studentesse e agli studenti della nostra ingegneria", evidenzia il rettore Federico Delfino.



