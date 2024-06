Nove chilometri di coda sono segnalati sull'autostrada A12 tra Genova Nervi e Rapallo in direzione Sestri Levante per traffico congestionato in uscita a Rapallo, a causa della viabilità esterna che non riceve. Lo comunica Aspi. Agli utenti provenienti da Genova e diretti a Sestri Levante, si consiglia di uscire a Recco, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo.



