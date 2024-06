Torna alla Spezia 'Pompieropoli', bambini Giovani pompieri

Torna alla Spezia, domenica 16 giugno dalle ore 15 all'Anfiteatro del Parco XXV Aprile il tradizionale appuntamento con "Pompieropoli" patrocinata e organizzata dal Comune della Spezia-Assessorato alla Città dei Bambini, e realizzata dal Corpo dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività sono dedicate ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni, che dovranno affrontare un percorso a ostacoli, da completare con l'ausilio del personale dell'associazione nazionale dei Vigili del fuoco. Durante la simulazione i bambini vivranno un'esperienza immersiva, coinvolgente ed appassionante che li porterà al termine della stessa a spegnere un finto incendio.

"Pompieropoli è una bellissima iniziativa che nasce con l'obiettivo di coinvolgere i bambini, permettendo loro di conoscere l'importante ruolo dei Vigili del Fuoco, e al contempo imparare divertendosi - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Creare occasioni dove i più piccoli possano giocare, socializzare e crescere come cittadini consapevoli è fondamentale. Un ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco e all'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco per questa iniziativa che ogni anno riscuote sempre molto successo".

"Alla conclusione del percorso verrà consegnato a ogni bambino il diploma di Giovane Pompiere - spiega l'assessore Daniela Carli -. È una delle tante manifestazioni dell'anno che l'amministrazione terrà nei quartieri della città per coinvolgere tutti i bambini del Comune della Spezia; organizzare eventi per i più piccoli mi fa rivivere esperienze felici della mia infanzia e vedere la contentezza nei loro occhi mi riempie di gioia. È fondamentale che si garantisca al fanciullo il diritto al gioco, alla socializzazione e alle attività ricreative proprie della sua età, il comune e il mio assessorato saranno sempre in prima linea".



