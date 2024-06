Lo Spezia acquista Nagy dal Pisa a titolo definitivo

Prima operazione ufficiale di calciomercato per lo Spezia. Il club ligure ha riscattato il cartellino del centrocampista Adam Nagy dal Pisa per la cifra di un milione di euro più bonus. L'ungherese, attualmente impegnato con la sua nazionale all'Europeo di Germania, si lega fino al 2027. Nagy era la prima conferma richiesta dal tecnico Luca D'Angelo nel programmare la prossima stagione di serie B. Lo Spezia ha inoltre esercitato la clausola di riscatto dell'attaccante Pio Esposito dell'Inter, che ha adesso tempo fino a lunedì per operare il controriscatto della promessa 18enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA