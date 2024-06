Lavoro: Unioncamere, 16.900 assunzioni a giugno in Liguria

Sono 16.900 le assunzioni previste a giugno in Liguria in particolar modo nei settori del turismo, dei servizi e del commercio, di cui 7.230 in provincia di Genova, quasi il 43% del totale, seguita da 4.670 a Savona, 2.520 a Imperia e 2.480 alla Spezia. Lo rileva un'analisi realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e basata sui dati del sistema informativo Excelsior.

In provincia di Savona nel 13% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell'87% saranno a termine, a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita. In provincia di Imperia nel 24% dei casi le entrate previste saranno stabili mentre nel 76% saranno a termine. In provincia della Spezia nel 20% dei casi le entrate previste saranno stabili mentre nell'80% saranno a termine. Un andamento simile anche in provincia di Genova.

Nel savonese le entrate previste si concentreranno per l'88% nel settore dei servizi e per l'85% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. In 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 37% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 15% le imprese prevedono di assumere personale immigrato e il 4% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. A giugno nel savonese le entrate previste nei principali settori di attività saranno: 1.970 nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici, 1.130 nei servizi alle persone, 610 nel commercio, 210 nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone e 190 nelle costruzioni.

A giugno nell'imperiese le entrate previste nei principali settori di attività saranno: 1.190 nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici, 450 nei servizi alle persone, 380 nel commercio, 190 nelle costruzioni e 100 nei servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone.

Alla Spezia a giugno le entrate previste nei principali settori di attività saranno: 820 nei servizi di alloggio, ristorazione e turistici, 360 nel commercio, 340 nei servizi alle persone, 240 nelle industrie meccaniche ed elettroniche e 170 nei servizi di supporto alle imprese e alle persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA