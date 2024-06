A Spezia Fresu, Bregovic e Russell Crowe per 56^ Festival Jazz

Torna alla Spezia il Festival internazionale del jazz, la più importante rassegna jazz della Liguria nonché il più antico festival musicale italiano dedicato al genere. Nell'edizione 2024 del festival, che si svolge sotto la direzione artistica di Lorenzo Cimino, la musica rimane protagonista assoluta della sette giorni. L'evento propone un programma con artisti di fama internazionale come Goran Bregovic, Paolo Fresu e Uri Caine, la Mike Stern Randy Brecker Band, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers.

"Mi sono sempre impegnato per presentare ogni anno un cartellone in grado di regalare le migliori esperienze della musica improvvisata, ispirandomi ai movimenti e le energie della cultura afroamericana - spiega il direttore artistico Lorenzo Cimino-. In questa edizione ho mantenuto un forte legame con la tradizione, volendo però intercettare tutte le nuove tendenze musicali, esplorando le evoluzioni artistiche che definiscono il nostro tempo". A inaugurare questa edizione della kermesse, il 24 luglio alle ore 21.30, sarà il concerto di Goran Bregovic and The Wedding & Funeral Band. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, capaci di riuscire nella missione impossibile di fondere le armonie della vocalità bulgara. Seguiranno Mike Stern Randy Brecker Band, una nuova avventura per Stern, che presenta un inedito quartetto a nome suo e del grande trombettista Randy Breker, Irene Grandi, Dado Moroni, Eddie Gomez e Joe La Barbera, Paolo Fresu e Uri Caine, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA