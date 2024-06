Porto di Genova, Mit formalizza la commissione ispettiva

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato l'istituzione di una commissione ministeriale che avrà il compito di svolgere, a fini amministrativi, "una attività ispettiva tecnica sulle procedure di rilascio degli atti di concessione demaniale - e rispetto a ogni altro fatto, atto o notizia collegati a tali procedure - da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale". Così la nota del Mit.

La commissione è formata da tre componenti di comprovata esperienza nel settore giuridico e amministrativo: Salvatore Pilato, magistrato della Corte dei Conti e presidente della commissione, Patrizia Scarchilli, direttore generale al Mit per il mare, trasporto marittimo e vie d'acqua interne e il capitano di vascello Giuseppe Strano, comandante uscente della Capitaneria di porto di Fiumicino.

"In un momento particolarmente delicato, si legge nella nota del Mit, l'iniziativa rientra nell'ambito delle misure volte a garantire gli standard di trasparenza, efficienza e legalità delle operazioni e delle procedure amministrative nei porti di Genova e Savona. Il Mit ringrazia i componenti della commissione per la disponibilità, con i migliori auguri di buon lavoro".





