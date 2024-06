Bagarre in Consiglio Genova,Bucci 'chi se ne va ha sempre torto'

"Penso che chi abbandona abbia sempre torto. Sono rimasto molto colpito dall'utilizzazione della uscita dal consiglio per cose che possono essere discusse, mi sembra veramente ridicolo questo modo di lavorare". Così il sindaco di Genova Marco Bucci commenta l'uscita dall'aula del Consiglio comunale da parte dell'opposizione avvenuta dopo la bagarre idurante la discussione di un documento sul Liguria Prid.

"Oltretutto dovevamo discutere la diga e io sono venuto apposta per fare la diga e non parlare della diga in questa situazione è veramente buttare via le occasioni della nostra città per fare un passo avanti - ha concluso Bucci a margine della sua partecipazione alla presentazione di un torneo di padel -. Mi criticano sempre dicendo che non voglio parlare di queste cose. Una volta tanto che parlo se ne vanno e questo proprio non riesco a capirlo. Mi sembra veramente un modo vecchio, mal utilizzato di fare il dovere che noi abbiamo nei confronti dei cittadini".



