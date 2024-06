Toti: in procura a Genova la testimonianza di Gianluigi Aponte

È iniziata oggi pomeriggio in procura la testimonianza dell'armatore Gianluigi Aponte che viene sentito dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde come persona informata dei fatti nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli.

Il nome di Aponte compare diverse volte nelle carte dell'inchiesta per corruzione che ha terremotato la Liguria. Tra gli aspetti che dovrà chiarire agli inquirenti potrebbe esserci l'incontro tra il sindaco Marco Bucci, l'avvocato Lavarello e l'ex presidente dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini (quest'ultimo in carcere dal 7 maggio). Secondo le carte dell'inchiesta l'incontro sarebbe avvenuto nel novembre del 2022 a casa dell'attuale presidente dell'Aeroporto di Genova, Alfonso Lavarello: al centro il tema del porto e gli scenari futuri, compreso quello del Terminal Rinfuse. L'incontro è durato due ore.



