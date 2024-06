Porti, nel 2023 merci in calo del 3,2%, salgono i passeggeri

I porti italiani nel 2023 hanno movimentato 474,4 milioni di tonnellate di merce, con un calo del 3,2% rispetto al 2022. In particolare è cresciuto il traffico ro-ro (+0,24%) mentre calano container (-3,6%), rinfuse solide (-15%) e liquide (-1%). Sono invece aumentati i passeggeri (+16,3%) a 70,8 milioni e in particolare i crocieristi (+48%) a 11,4 milioni. I dati sono contenuti nel report pubblicato da Assoporti e Srm: "Port Infographics Update 2024".

Per quanto riguarda le dinamiche internazionali, è calato il traffico container in 10 dei primi 15 porti europei (classifica guidata da Rotterdam, in cui l'unico porto italiano è Gioia Tauro), mentre Tanger Med (Marocco) e Ambarli (Turchia) crescono invece a doppia cifra, rispettivamente del 13,4 e del 10,6%.

Nel report anche la transizione green: il 49,5% del tonnellaggio di navi attualmente in ordine nei cantieri navali nel mondo prevede un'alimentazione con combustibili alternativi, in prevalenza Gnl e metanolo. E al 2030 il 25% della flotta navale complessiva in mare sarà alimentata con carburante alternativo.

Infine, resta basso il numero delle donne impiegate nelle imprese marittime, solo 6 su 100 (1.269 su 20.123 dipendenti).

Va meglio nelle autorità di sistema portuale, dove quasi il 50% è donna, ma la governance è ancora maschile.



