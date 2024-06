Piano del Verde, associazioni ambientaliste contro Comune

"Gira a vuoto il piano del Verde del Comune di Genova e si procede facendo finta di fare, mentre è stato annunciato l'avvio dell'iter per la redazione del nuovo Puc".

La denuncia arriva dalle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Wwf Genova Città Metropolitana, Circolo Nuova Ecologia, EcoIstituto di Reggio Emilia e Genova, Comitato Tutela Ambiente Genova Centro Ovest e Genova contro il Degrado) che a marzo avevano indirizzato al Comune una lettera in cui ponevano "precise condizioni per proseguire l'iter partecipativo avviato dal servizio urbanistica nell'ambito dell' organo tecnico della Consulta del Verde". Tra le richieste anche censimento e anagrafe del verde pubblico e privato, la costituzione di una struttura dedicata, integrata dalle necessarie competenze specifiche e la previsione di risorse e tempi adeguati alla elaborazione di un piano del Verde operativo ed efficace.

Inoltre si richiedeva di "potenziare la rete ecologica comunale, avviare interventi di forestazione urbana di raccordo alla rete ecologica e con aumento della copertura arborea e identificare azioni di messa in sicurezza del reticolo idrografico e dei versanti collinari con interventi di prevenzione e mitigazione degli effetti delle precipitazioni piovose intense, salvaguardare i vuoti urbani e promuoverne la de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione con l'impianto di nuove specie vegetali per ridurre l'inquinamento atmosferico e gli effetti del calore e incidere positivamente sulla salute dei cittadini. A tale lettera - dicono le associazioni - l' Amministrazione non ha mai risposto". Italia Nostra con gli ambientalisti vuole quindi portare "alla pubblica attenzione il fatto che il Comune stia procedendo alla definizione del piano del Verde in modo autocratico, in totale assenza di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi diffusi, svuotandolo così di ogni reale tutela dell'interesse collettivo" e "che nei tempi previsti dal Comune e con le risorse economiche e umane preposte, non è in alcun modo possibile arrivare alla definizione di un Piano Comunale del Verde operativo e partecipato". Quindi, concludono "è tempo di avere una risposta dal Comune di Genova prevedendo risorse e tempi idonei alla realizzazione di un piano del Verde efficace e organizzando modalità sistematiche di coinvolgimento di tutte le associazioni ambientaliste, sportive, di quartiere e dei cittadini".



