Pesca, lampare spagnole salvano mercato dell'acciuga in Liguria

Le lampare del sud della Spagna da due giorni salvano il mercato dell'acciuga in Liguria. A causa delle condizioni meteo marine avverse da lunedì nessun peschereccio ligure esce a pesca di acciughe, il pesce azzurro più richiesto dal mercato con tonnellate consumate nei ristoranti delle riviere e dai privati che da giugno a settembre consumano in tanti modi il pesce.

Nella giornata odierna sul mercato ittico genovese sono giunte migliaia di casse di acciughe provenienti dalla Spagna, taglia media e costo al pubblico intorno ai 10/11 euro al chilogrammo. Sono le grandi quantità di pescato spagnolo a calmierare i prezzi mentre per le acciughe nostrane si dovrà attendere, secondo le previsioni, sabato mattina con prezzi che sicuramente saliranno fino ai 15 euro al chilogrammo.



