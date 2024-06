Mille Miglia, carovana a Genova per timbratura e ripartenza

La "carovana" delle mille miglia è arrivata a Genova e dopo l'anteprima con le 118 Ferrari, anche le 420 auto d'epoca che partecipano alla competizione hanno iniziato a sfilare per le strade cittadine, da ponente al porto antico, a Piazza della Vittoria, dove si è tenuta la timbratura e la ripartenza della tappa tappa Torino-Viareggio che prima di Genova è passata da Acqui Terme, e dal passo del Turchino. Una prima volta per Genova che , in occasione degli appuntamenti come Capitale Europea dello Sport, ha accolto il passaggio della "corsa più bella del mondo", un vero museo a cielo aperto della storia dell' automobilismo. "La Mille Miglia vera, corsa dal 1927 al 1957, partiva da Brescia, attraversava gli Appennini e arriva a Roma, per poi risalire dall'Adriatico - spiega Carlo Guastavigna del Veteran Car Club - e ogni anno si trova un itinerario per mostrare le bellezze del nostro paese. Qui vediamo auto di gran valore tecnico, sportivo e stilistico, Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, ma anche le Topolino, la 1100, le vetture ufficiali delle case automobilistiche, che gareggiavano per vincere non la classe di cilindrata ma l'assoluto. Vetture spettacolari, che hanno anche valori economici inestimabili". Un appuntamento che ha portato nelle strade genovesi molti appassionati che segiono con attenzione gli sport motoristici.

"A Genova ci sono diversi club importanti, come il Veteran Car Club con il quale abbiamo collaborato per questa tappa - spiega Raffaele Ferriello direttore Aci Genova - ma abbiamo un numero molto alto di auto storiche nella provincia, parliamo di quasi trentamila appassionati che partecipano attivamente ai raduni in tutta la Liguria". Al passaggio della tappa genovese, in Piazza della Vittoria, erano presenti gli assessori allo sport di Regione Liguria Simona Ferro, e del Comune di Genova Alessandra Bianchi.



