Mar Rosso, transiti giornalieri da Suez scesi da 71 a 37

La media giornaliera di navi in transito dal canale di Suez è scesa da 71 a 37 nei primi cinque mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Il dato, relativo all'impatto della crisi e delle tensioni nel Mar Rosso, è contenuto nello studio di Assoporti, l'associazione dei porti italiani e Srm , il centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo, pubblicato oggi. Le navi scelgono sempre di più la rotta del Capo di Buona Speranza, la circumnavigazione dell'Africa, come percorso più lungo ma sicuro. "La domanda di trasporto cresce, saranno 12,6 miliardi le tonnellate di merci trasportate via mare nel 2024" sottolinea lo studio. Ma "le tensioni nel Mar Rosso e le restrizioni all'utilizzo del canale di Panama per siccità spingono i traffici su rotte più lunghe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA