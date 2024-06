Expo Valle Scrivia rinasce dal 14 al 16 giugno a Casella

A distanza di undici anni dall'ultima edizione rinasce l'Expo Valle Scrivia, la manifestazione che promuove il territorio, le tipicità enogastronomiche e le potenzialità turistiche della vallata in programma dal 14 al 16 giugno con epicentro nell'area verde di Casella e attività diffuse in tutti i Comuni della zona.

L'evento è promosso dalla Città Metropolitana con i comuni di vallata, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone e Valbrevenna, e il Parco dell'Antola, con il contributo di Regione Liguria e Camera di Commercio di Genova, per promuoverne il territorio, le attività outdoor, le tipicità enogastromiche, le potenzialità turistiche ed economiche.

Cuore dell'evento sarà l'area verde di Casella, scelta come paese ospitante dell'edizione 2024, il cui spazio espositivo accoglierà gli stand dei Comuni e delle Pro Loco, delle aziende agricole e dei produttori vinicoli e, ancora, street food con piatti tipici e asado, animazione e giochi per bambini, musica e spettacoli, mentre l'igloo gonfiabile allestito dal Parco dell'Antola ospiterà gli incontri e le presentazioni di libri a tema storico, culturale e gastronomico.

Ma le iniziative coinvolgeranno l'intera vallata: grazie alle navette in partenza da Casella messe a disposizione da Amt, infatti, sarà possibile raggiungere gli altri Comuni per effettuare escursioni in e-bike e mountain bike, trekking, degustazioni e visite guidate alla scoperta dei borghi, delle bellezze naturali e dei musei, i monumenti, le chiese, i castelli, le ville e i luoghi di interesse più disparati, da quelli meno noti al celebre Castello della Pietra.

Tra i tantissimi eventi in programma da segnalare venerdì lo spettacolo comico-culturale di Andrea Di Marco e Pier Guido Quartero e domenica la cena medievale con menù e intrattenimento a tema. "Sono lieto del ritorno di questa importante vetrina per il nostro territorio, - commenta il consigliere della Città metropolitana di Genova Claudio Garbarino - un'occasione unica per valorizzare le sue eccellenze".



