Areté, comitati genovesi a convegno sul futuro della città

Il ruolo della cittadinanza attiva nello sviluppo di Genova sarà al centro di un convegno con relatori nazionali e internazionali dal titolo 'Genova Bene Comune. Quale futuro per la città' in programma dal 14 al 15 giugno all'auditorium Montale del Teatro Carlo Felice organizzato dal gruppo per la cittadinanza attiva Areté di Genova con la partecipazione della Rete dei Comitati genovesi.

Tra gli ospiti lo scrittore Maurizio Maggiani, il professore di Geografia economica-politica all'Università di Torino Francesco Chiodelli, il ricercatore del Centro di Studi Sociali all'Università di Coimbra Giovanni Allegretti, l'architetto e presidente di Italia Nostra Genova Stefano Fera, la presidente del Comitato di Via Vecchia e strade limitrofe e portavoce della Rete genovese Raffaella Capponi, il giornalista Michele Santoro, l'ex magistrato della Corte dei Conti Ermete Bogetti, lo storico Luca Borzani.

Durante il convegno sarà sviluppato attraverso l'analisi di alcune importanti tematiche il concetto di 'diritto alla città', in particolar modo sarà trattato il ruolo che, nel futuro di Genova, avranno il turismo, il lavoro, l'immigrazione, il verde e l'educazione. Nell'occasione verrà proposta la formazione di un Osservatorio urbano composto da rappresentanti di comitati, associazioni culturali, artistiche, ambientali e di categoria, sindacati, scuole e Università. L'osservatorio potrebbe indicare alle pubbliche amministrazioni esperienze e pratiche di partecipazione attiva affinché le trasformazioni della città avvengano attraverso la realizzazione di progetti condivisi.





