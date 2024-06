A Genova la campagna per non buttare i mozziconi nei tombini

Con una raccolta di mozziconi di sigaretta sulla spiaggia del porticciolo di Nervi venerdì 14 giugno andrà in scena 'Il mare comincia qui', il progetto dell'International School of Genoa volto a far conoscere ai bimbi genovesi, e indirettamente agli adulti, i danni che le famigerate 'cicche' arrecano alla salute dell'uomo e dell'ambiente.

L'iniziativa, realizzata dal green team della scuola in collaborazione con il Comune di Genova e Amiu, vedrà gli studenti proporre, ai piccoli alunni della scuola comunale dell'infanzia Gnecco Massa, un laboratorio di educazione ambientale per spiegare come avvengono il riciclo e le azioni messe in campo da Amiu per ritirare i rifiuti sparsi sulle spiagge.

Previsto, in particolare, un focus sui mozziconi di sigaretta, una delle tipologie di rifiuti più inquinanti e diffuse a livello globale, responsabili della diffusione nell'ambiente, a partire dal mare, di plastiche e microplastiche, metalli pesanti e altre sostanze chimiche pericolose per l'ecosistema.

Proprio per sensibilizzare i fumatori meno rispettosi a non disperdere i mozziconi nell'ambiente, al termine della mini-lezione gli studenti della scuola aiuteranno i bimbi a scrivere, con un gessetto, vicino agli scarichi stradali posti attorno al porticciolo, 'Il mare comincia qui'.

"Una bellissima iniziativa a cui abbiamo aderito da subito con grande entusiasmo e che dimostra quanto sia importante lavorare in sinergia, tra istituzioni e scuole di ogni ordine e grado, per trasmettere alle nuove generazioni, fin dalla più tenera età, un'autentica cultura della sostenibilità - dichiara l'assessore comunale alle Politiche dell'Istruzione Marta Brusoni - Dopo il grande successo di 'Missione spiagge pulite-Children' del mese scorso, un altro splendido progetto che punta a trasformare i piccoli delle scuole dell'infanzia genovesi in attori del cambiamento".



