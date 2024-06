Toti, procura verso parere negativo su revoca misura cautelare

La procura va verso il parere negativo sull'istanza presentata dal legale del governatore, l'avvocato Stefano Savi, di revoca della misura cautelare. Per i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, che hanno tempo fino a domani per depositare il parere, ci sarebbe ancora il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Il gip deciderà entro venerdì. Il presidente, questo il ragionamento dei pubblici ministeri, non si è ancora dimesso e non sono stati ancora sentiti tutti i testimoni. Nelle prossime ore, infatti, verrà convocato in procura, come persona informata dei fatti, l'armatore Gianluigi Aponte che prima minacciò Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari) di denunciarlo e poi, stando all'ipotesi degli inquirenti, si mise d'accordo con il 'rivale' sulle spartizioni delle banchine portuali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA