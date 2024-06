Toti: Cozzani sostituito nella cabina di regia su sanità ligure

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana ha formalizzato la richiesta di sostituire l'ex capo di gabinetto e braccio destro del presidente Giovanni Toti, Matteo Cozzani, quale membro della cabina di regia per il sistema sanitario ligure con lo stesso neo presidente della Giunta regionale o un suo delegato. Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola rispondendo a un'interrogazione in Consiglio regionale presentata dai consiglieri M5s Fabio Tosi e Paolo Ugolini.

Gratarola ricorda che Cozzani, coinvolto nell'inchiesta per corruzione e voto di scambio in Liguria, si è dimesso da capo di gabinetto a maggio scorso. "Dal momento che il presidente della Giunta risulta avere tra le sue deleghe anche quella al Bilancio - motiva Gratarola la scelta di Cozzani - e poiché le misure relative all'abbattimento delle liste d'attesa presentano importanti riflessi sul piano economico, la sua presenza o di un suo delegato nella cabina di regia, come nel caso del capo di gabinetto, risulta pressoché indispensabile".

"Il totismo si è inserito a tale punto nei gangli del sistema politico ed economico ligure da raggiungere vette mai viste: - replicano i consiglieri del M5S - arrivare a piazzare il capo di gabinetto Cozzani nella pianta organica della Cabina di regia del sistema sanitario regionale è quanto mai curioso".



