Regione Liguria fa ricorso contro parco di Portofino 'allargato'

"Sul parco di Portofino allargato a 11 Comuni non c'è nulla di definitivo, la Regione Liguria potrà far appello alla sentenza che ha annullato il decreto del ministero dell'Ambiente, il decreto del ministro Gilberto Pichetto Fratin nell'ottobre 2023 per la perimetrazione sui confini storici dei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli". Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana interviene sulla procedura di perimetrazione del Parco nazionale di Portofino.

"L'amministrazione regionale non ha mai interrotto le interlocuzioni con il Ministero e con i Comuni interessati per la definizione della perimetrazione provvisoria. - ribadisce Piana - Inoltre, nel mese di giugno, i giudici del Tar si pronunceranno sul ricorso presentato dalla Regione Liguria e dai Comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso contrari al Parco di Portofino allargato come istituito nel 2021 con decreto dall'allora ministro Cingolani. Solo con quest'ultimo passaggio la situazione potrà essere riconsiderata complessivamente".

"Ciò nonostante non siamo in stallo: innanzitutto la sentenza ci sarà a breve e il comitato di gestione provvisoria è già stato convocato in seduta per domani, mercoledì 12 giugno. - spiega - Non si capisce dunque dove sia l'impasse per il comitato di gestione e soprattutto perché non si debba attendere l'imminente pronuncia del Tar Liguria per fare chiarezza e per perseguire davvero le necessità del territorio".



