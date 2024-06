Applausi per Bucci al ritorno in Consiglio dopo l'operazione

Un applauso ha salutato il ritorno in Consiglio comunale a Genova del sindaco Marco Bucci dopo l'intervento chirurgico per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea a cui è stato sottoposto all'ospedale Galleria. L'applauso è scattato da tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione presenti durante l'appello quando il sindaco ha risposto "presente".

Al suo ingresso il primo cittadino, apparso provato dall'intervento ma voglioso di tornare subito in pista, è stato accolto dai consiglieri dell'opposizione Simone D'Angelo (Pd), Ariel Dello Strologo (Pd) e Cristina Lodi (Azione), che si sono intrattenuti con lui salutandolo e commentando i risultati genovesi delle recenti elezioni europee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA