Nuovo sito web Comune Genova, 'più funzioni e più accessibile'

Il Comune di Genova ha un nuovo sito web istituzionale, www.comune.genova.it, realizzato dalla direzione sistemi informativi "con interfacce coerenti e fruibili da tutti gli utenti, secondo il modello dei siti web dei Comuni predisposto dal progetto Designers Italia, nell'ambito della collaborazione tra il dipartimento della Transizione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale-Agid".

La realizzazione del nuovo sito è iniziata a fine 2022, ha visto il coinvolgimento di tutte le direzioni del Comune di Genova e la collaborazione costante con il Dipartimento della Trasformazione digitale partecipando allo sviluppo e alla correzione tecnica della piattaforma informatica nell'ottica di community tra i diversi Comuni italiani spiega una nota. «È stato fatto un grande lavoro da parte della Direzione Technology Office (Sistemi Informativi), che ringrazio, e da tutte le direzioni dell'ente che hanno dato il proprio apporto per rendere ancora più accessibile e con maggiori funzionalità il sito web, un autentico sportello del cittadino in cui i genovesi possono trovare servizi e informazioni in pochi click e in ogni luogo si trovino - dichiara l'assessore all'Informatica e Personale - da quanto riportano i referenti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale siamo tra i primi Comuni in Italia e il primo tra quelli di maggiori dimensioni, quindi con contenuti particolarmente complessi, a essere così avanti nel processo di asseverazione del nuovo sito: un obiettivo importante che colloca Genova tra i primissimi posti in Italia».

Ogni servizio è presentato attraverso una scheda informativa che fornisce precise e chiare informazioni al cittadino-utente: sono già state create oltre 600 schede e altre saranno implementate via via che nuovi servizi saranno inseriti dice la nota. La maggior parte dei servizi possono essere fruiti interamente online con procedura informatica: i servizi che prevedono la possibilità o la necessità di un appuntamento fisico danno la possibilità di prenotare sull'Agenda digitale, con data e ora dell'appuntamento, e ottenere una ricevuta via email. Il sito è integrato con il Fascicolo del Cittadino e con il nuovo software di CzRM-Citizen Relationship Management viene tenuta la traccia delle azioni dell'utente autenticato con Spid, Cie e Cns, fornendo un'interazione ancora più efficace con l'ente, migliorando l'assistenza. «La navigazione è più semplice e intuitiva e con l'innovazione portata dall'utilizzo della nuova piattaforma sarà possibile ottimizzare la gestione dei processi che coinvolgono gli uffici titolari dell'erogazione dei servizi - spiega l'assessore - nelle prossime settimane il sito continuerà a essere sviluppato e per il 1° luglio è previsto il completamento delle certificazioni del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. È un sito aperto anche a futuri sviluppi a partire da una chatbot intelligente a cui potranno essere dati anche comandi vocali».



