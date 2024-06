Uil Fpl 'diritto a ferie-diritto cure, sanità rischia stallo'

Con l'arrivo delle ferie per i lavoratori della sanità rischia di alterarsi "il precario equilibrio tra servizi da garantire e il personale a disposizione nelle strutture ospedaliere e nei distretti delle asl. Una semplice comunicazione di malattia, una gravidanza, un'assunzione che non dovesse concretizzarsi complicherebbe una situazione già drammatica, contribuendo a peggiorare condizioni non più sostenibili per lavoratori e utenza". Lo scrivono in una nota Milena Speranza, Marco Vannucci, Massimo Bagaglia, rispettivamente segretari generali di Uil Fpl Liguria, Genova e La Spezia e Riccardo Ronca segretario territoriale della Uil Fpl Ponente Ligure.

"Abbiamo formulato a Regione Liguria alcune richieste fondamentali. Occorre invertire la rotta sul finanziamento ai privati destinando maggiori risorse alla sanità pubblica con il potenziamento della medicina sul territorio - spiegano i segretari - La sanità ligure ha bisogno di assumere almeno 955 unità per diminuire i carichi di lavoro, migliorare le condizioni dei colleghi ormai stremati e dare un servizio dignitoso all'utenza. E poi, occorre un maggior investimento di risorse sugli istituti a cui ricorrere in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi o della proroga delle graduatorie in scadenza, per le attività svolte oltre al proprio orario di lavoro riconducibili alla carenza di personale e necessarie a garantire i servizi. Senza nuove assunzioni quale sarà il futuro delle Centrali Operative Territoriali e delle Case di Comunità? Il rischio è quello di non erogare i servizi e di non farsi carico delle cronicità agevolando gli accessi impropri presso ospedali per acuti e pronto soccorso".

Uil Fpl, insieme alle altre organizzazioni sindacali, in questi giorni ha continuato a spingere su Regione per incrementare le tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive e ha ottenuto 50 euro lordi l'ora. Purtroppo sull'ampliamento della platea delle qualifiche non esistono spazi di manovra da parte del Governo. "Continueremo a batterci per il diritto alla salute di tutti i liguri ma anche per il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori che rappresentiamo".



