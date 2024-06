Premio Andersen, mille bambini sfilano a Sestri Levante

Oltre mille bambini delle scuole materne ed elementari di Sestri Levante hanno preso parte al tradizionale corteo per le vie cittadine in occasione del premio della Fiaba dedicato allo scrittore danese Hans Cristian Andersen. Madrina del Festival è l'attrice Claudia Gerini e con lei tanti i personaggi che prenderanno parte alla kermesse: da Roberto Saviano all'ex arbitro Pierluigi Collina fino all'omaggio a Pino Daniele nella cornice dei ruderi di Santa Caterina alla cerimonia di consegna dei premi alle migliori fiabe prevista per sabato 11 giugno.



