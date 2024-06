Il 'Trovatore' apre la stagione dell'Opera Giocosa a Savona

Sarà "Il trovatore" verdiano l'opera inaugurale della stagione estiva del Teatro dell'Opera Giocosa, alla Fortezza del Priamar di Savona. L'appuntamento è fissato per il 27 giugno con replica il 29. Il cartellone, illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, prevede quattro appuntamenti fra titoli operistici e serate sinfoniche. "Il trovatore" sarà diretto dal direttore artistico dell'Opera Giocosa Giovanni Di Stefano, per la regia di Stefano Monti, in un allestimento coprodotto da cinque teatri. Il cast poggia su artisti giovani che stanno avviando tuttavia una carriera di livello non solo nazionale: il tenore Matteo Desole (Manrico), il soprano Claire De Monteil (Leonora), Victoria Pitts (Azucena) e inoltre Min Kim e Yonghen Dong. Tra le recite del titolo verdiano, il 28 giugno, si inserisce un concerto sinfonico diretto da Mario Menicagli sul podio dell'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno: il programma sarà dedicato interamente a Ennio Morricone. Il 7 luglio Giulio Magnanini, direttore del Coro del teatro dell'Opera di Nizza proporrà i "Carmina Burana" di Carl Orff: solisti saranno il soprano Irene Celle, il tenore Raffaele Feo, il baritono Michele Patti mentre ai pianoforti siederanno Gian Luca Ascheri e Andrès Jesus Gallucci. Prima della esecuzione verranno consegnati i premi del Concorso Letterario intitolato a Renata Scotto che, giunto alla sua seconda edizione, è riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Savona e provincia, ideato e promosso dal Teatro dell'Opera Giocosa in collaborazione con il Comune di Savona. La seconda opera in programma, il 10 luglio, prosegue il progetto della Giocosa di riportare in luce titoli settecenteschi. Si tratta infatti della prima esecuzione a Savona dell'opera del compositore di scuola napoletana Giuseppe Sellitti "La vedova ingegnosa" che andrà in scena con la regia di Matteo Peirone e Luca Cicolella che saranno anche interpreti del lavoro insieme a Linda Campanella.

Il Voxonus Ensemble sarà diretto da Massimiliano Piccioli.

L'opera sarà poi replicata il 15 luglio a Laigueglia e il 23 luglio al Noli Musica Festival. Nell'ambito della conferenza stampa è stata illustrata anche la stagione autunnale al Teatro Chiabrera che si aprirà il 18 ottobre con "Madama Butterfly" nel primo centenario della morte di Puccini. Di particolare interesse l'appuntamento successivo: il 9 novembre andrà infatti in scena in prima assoluta, "Il caso Pertini" nato da un'idea di Giovanni Di Stefano e commissionato al compositore Giovanni D'Aquila su libretto di Emanuela E. Abbadessa. Il lavoro ripercorre le vicende processuali del 1927 a carico di Filippo Turati, Sandro Pertini, Carlo Rosselli, Ferruccio Parri, Lorenzo Dabove, Francesco Spirito, Italo Oxilia, Giacomo Oxilia e Giuseppe Boyancè. Chiuderà la stagione, nel gennaio 2025, in prossimità del Giorno della Memoria un'altra prima esecuzione assoluta in Liguria e a Savona: "Der Kaiser von Atlantis", scritta da Viktor Ullmann in un campo di concentramento.



