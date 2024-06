Difesa dell'ex ad di Carige, 'convinti della sua correttezza'

"Siamo pienamente convinti della correttezza e della trasparenza dell'operato di Paolo Fiorentino, per il quale il pubblico ministero ha formulato le sue conclusioni all'udienza di oggi". Così l'avvocato Giuseppe Iannaccone, il difensore dell'ex ad di Carige, per il quale nel pomeriggio il pm Paolo Filippini ha chiesto una condanna a 3 anni e sei mesi di carcere e una multa di 200 mila euro, nel processo per aggiotaggio e falso in bilancio in corso a Milano.

"Quando sarà il turno delle difese, - ha proseguito il legale - esporremo le ragioni del nostro convincimento sulla base delle risultanze emerse nel corso del processo. Attenderemo poi serenamente la decisione del Tribunale".



