Carabinieri, 660 arresti in un anno a Genova +120%

Oltre il doppio di persone arrestate a Genova e provincia dai carabinieri con un più 120% da giugno 2023 a giugno 2024 rispetto all'anno precedente e un aumento di truffe e stalking. È quanto emerge dal bilancio delle attività del comando provinciale, retto dal generale di brigata Gerardo Petitto, letto nel corso della cerimonia organizzata alla caserma Vittorio Veneto di Genova per i 210 anni dalla fondazione dell'arma.

Da giugno 2023 a oggi sono state identificate oltre 167 mila persone e controllati circa 121 mila automezzi. Sono state 27 mila le chiamate gestite dai carabinieri, giunte sul numero unico di emergenza 112. Le persone arrestate sono state 660 (l'anno prima erano state 300) e 5.000 le persone denunciate.

Importante lo sforzo per contrastare le truffe agli anziani.

I militari del reparto operativo e dei nuclei di compagnia hanno sgominato associazioni a delinquere. Sono state arrestate oltre 30 persone e denunciate 70, prevalentemente di origine campana e polacca. Recuperati gioielli, oro e soldi per decine di migliaia di euro che sono poi stati restituiti ai proprietari.

Sono state arrestate 50 persone e 520 denunciate per furti in abitazione o negozi. Mentre 26 gli arresti e 65 le denunce per rapina. Numeri importanti anche per quanto riguarda il contrasto allo spaccio e al traffico di droga: 100 persone arrestate e 150 denunciate, sequestrati 150 chili di cocaina, 170 di hashish, 15 di marijuana e 100 pasticche di droga sintetica.

Per quanto riguarda la violenza sulle donne sono stati cinque gli arresti e 155 le denunce per violenza sessuale, 10 arresti e 155 denunce per maltrattamenti in famiglia, 6 arresti e 95 denunce per atti persecutori.



