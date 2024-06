A Genova torna Suq Festival, con 60 eventi e 100 protagonisti

Il 26° Suq Festival - Teatro del Dialogo si svolgerà dal 13 al 23 giugno al Porto Antico di Genova, in Piazza delle feste, all'Isola delle Chiatte e nella Casa dei Riders. La manifestazione, che prevede 11 giorni di programma diretto da Carla Peirolero e prodotto da Suq Genova Festival e Teatro, conta oltre 60 eventi, 100 protagonisti, 35 paesi rappresentati attraverso le arti performative, la letteratura, l'artigianato, le cucine, con al centro una rassegna teatrale con 9 titoli di cui 2 prime nazionali.

I temi sono la pace, con la prima nazionale di "Salam/Shalom.

Due padri", la cultura del cibo con spettacoli e altre iniziative, i diritti e il confronto fra diversità (si parte con "Princesa" di Vladimir Luxuria), il ricordo del Ruanda a 30 anni dal genocidio. Festival multidisciplinare e intergenerazionale, inclusivo e partecipato, "da anni è all'avanguardia per la cultura dell'ambiente, in questa edizione sarà emblematico l'incontro tra una rappresentante dell'associazione svizzera Anziane per il clima e Fridays for Future" è stato spiegato alla presentazione.

«Anche quest'anno il Suq Festival Teatro del Dialogo torna ad animare il Porto Antico, aprendo una finestra su culture e popoli, affrontando temi di attualità a partire dalla sostenibilità ambientale e la sensibilizzazione delle nuove generazioni al rispetto dell'ambiente - dichiara l'assessore comunale alle Pari Opportunità e al Marketing territoriale Francesca Corso - Genova è da sempre, con il suo porto, una città aperta sul mondo e sulle culture, con stratificazioni e contaminazioni, anche di popoli e civiltà lontane geograficamente, diventate parti integranti delle radici della nostra comunità. Il Suq Festival Teatro del Dialogo è un appuntamento di tradizione ormai consolidata per i genovesi che durante gli 11 giorni di programma hanno l'opportunità di conoscere da vicino ben 35 paesi, rappresentati in questa 26esima edizione, che si preannuncia ricca di spunti di riflessione e di approfondimento culturale».

«C'è bisogno di tutte le voci del Suq per sconfiggere l'indifferenza e i venti di guerra di questo momento travagliato - ha detto Carla Peirolero - Con questa edizione, ancora di più, alziamo la voce, insieme a tutte le forze vive e sensibili della città, e oltre, per fare comunità. Incontrarsi è già pace".

Sostenuto dal Ministero della Cultura, SUQ Festival vanta da 11 anni il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermato per questa edizione così come il Patrocinio dell'UNESCO Commissione Nazionale Italiana.

Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo.

Multisensoriale, festival di teatro e spazio scenico esteso, dove "confondersi con gli altri" è "fare umanità" (cit. Marco Aime), questo il tratto distintivo della sua qualità artistica e di un sempre innovativo e qualificato processo di lavoro, riconosciuto come best practice per il dialogo tra culture dalla Commissione Europea. Alla coerente ricerca artistica sui temi della migrazione e dell'intercultura si combina una grande popolarità confermata dalle presenze eccezionali: 75.000 nel 2023. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito eccetto gli spettacoli teatrali.



