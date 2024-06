Piana, 'Regione Liguria può arrivare fino a fine mandato'

"La Regione Liguria è in una situazione straordinaria, per me può anche starci fino a fine mandato, abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per rimanere fino a fine mandato, salvo un'indicazione diversa da parte del presidente Toti". Lo dichiara il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana in una conferenza stampa a margine del Consiglio regionale sulla mozione di sfiducia dell'opposizione contro il presidente Giovanni Toti.

"Dal punto di vista amministrativo abbiamo le carte in regola per poter continuare", ribadisce". E a chi chiede: "Vi sentite appesi all'esito delle elezioni europee? replica "I salami sono appesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA