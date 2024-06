Comitati cittadini Certosa protestano a Palazzo Tursi

Protesta oggi in Consiglio Comunale da parte dei comitati dei cittadini di Certosa. Al grido di "sudditi no, cittadini si" una decina di abitanti del quartiere periferico hanno manifestato all'esterno di Palazzo Tursi seguendo poi il consiglio in sala Rossa. "Siamo qua a protestare perché dal 2019 che subiamo cantieri su cantieri e alle nostre domande non abbiamo mai avuto risposte - ha spiegato Enrico D'Agostino, presidente del comitato Liberi cittadini di Certosa- ci sono solo stati dei "tavoli" con Rfi che sono stati solo tavoli durante i quali a tutte le osservazioni non abbiamo avuto risposte. Oggi siamo qua per fare a chi ci ascolterà le stesse domande che facciamo da anni ai vari enti. In primis vogliamo notizie sull'amianto. Vediamo persone con le maschere ma non abbiamo informazioni. Abbiamo chiesto a Rfi se c'era l'amianto e prima ci hanno risposto "no", poi dopo aver fatto vedere loro i filmati allora hanno detto che qualcosa avevano trovato, poi di nuovo "no". Ma noi abbiamo i documenti della Regione che dicono che c'è l'amianto nel cantiere Rfi mentre in quello della metropolitana avevano fatto una bonifica avvisando tutti i cittadini correttamente".

La conferenza dei capigruppo ha poi comunicato proprio durante il consiglio comunale che i rappresentanti dei comitati sarebbero stati ricevuti in conferenza.



