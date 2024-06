Calcio: Spezia, tecnico Luca D'Angelo rinnova fino al 2027

Lo Spezia riparte da Luca D'Angelo, il tecnico che ha portato la squadra dall'ultimo posto in classifica a una liberatoria salvezza all'ultima giornata in poco più di cinque mesi. Oggi l'allenatore ha siglato il prolungamento del suo contratto con il sodalizio bianco fino al 2027 di fronte al presidente Philip Platek, arrivato da poche re dagli Stati Uniti. "Il prolungamento del contratto di mister D'Angelo ci riempie di soddisfazione e dimostra come il progetto tecnico proposto sia solido e costruito su una linea temporale che guarda non solo al presente, ma anche al futuro", ha detto il manager newyorchese. "Oggi abbiamo posto una prima pietra nel progetto di continuità che ci siamo prefissati e che deve rappresentare le fondamenta per il presente e il futuro dello Spezia Calcio", le parole del direttore tecnico Eduardo Macia, che aveva incontrato D'Angelo la scorsa settimana mettendo le basi per questo nuovo accordo. "Ho sentito la fiducia del Club e la fiducia di tutta la città e non avrei potuto chiedere di meglio che continuare la nostra storia insieme", ha detto infine D'Angelo, arrivato in sede nel primo pomeriggio. Nelle prossime due settimane sarà formalizzato il riscatto del centrocampista Adam Nagy dal Pisa, presto impegnato a Euro 2024 con l'Ungheria, prima operazione di calciomercato concordata dallo staff tecnico. Rimane tuttavia ancora da scrivere il futuro del direttore sportivo Stefano Melissano, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA