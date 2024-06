Ex Ilva: in settimana a Genova gruppi siderurgici indiani

Settimane strategiche per ex Ilva con l'arrivo, questa settimana (probabilmente tra il 4 e il 7 giugno), dei due gruppi indiani Vulcan Green Steel e Steel Mont che visiteranno gli stabilimenti di Genova Cornigliano, Taranto e Novi Ligure. Nella seconda settimana di giugno arriveranno invece i rappresentanti del colosso siderurgico ucraino Metinvest. Lo conferma Antonio Apa, coordinatore regionale Uilm. E' probabile che a breve si possano verificare altre manifestazioni d'interesse "in quanto - sostiene Apa - è previsto un nuovo bando emesso dai Commissari, con l'obiettivo di riportare il gruppo ex Ilva sul mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA